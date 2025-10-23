ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Цените в левове и евро ще се изписват двойно до август 2026 г., но плащанията ще са само в евро от февруари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (0)82
©
Цените в двете валути ще се използват едновременно само през януари догодина, но рестото ще бъде връщано приоритетно в евро. От 1 февруари разплащанията ще бъдат изцяло в евро, но двойното обозначаване на цените ще остане до 8 август 2026 година.

На информационна среща с граждани в Поморие, представители на НАП и КЗП дадоха подробности за въвеждането на еврото. От НАП участва Христо Узунов, главен експерт в Дирекция "Комуникации“, а от КЗП – Кристина Касабова, главен инспектор от регионалната дирекция в Бургас.

Според Касабова една от най-честите заблуди сред гражданите е свързана с изписването на цените в левове и евро от началото на 2026 година. "Цените в двете валути ще се използват едновременно само през януари догодина. От 1 февруари разплащанията ще бъдат изцяло в евро, но двойното обозначаване на цените ще остане до 8 август 2026 година“, каза тя.

Тя подчерта, че няма законово изискване коя от двете парични единици да бъде изписана първа на етикетите. "Важно е левовата и евровата цена да бъдат с еднакъв цвят, шрифт и размер.“ КЗП продължава да извършва съвместни проверки с НАП за спекулативно повишаване на цените. "Следим веригата от производител до търговец. Увеличението на цените трябва да бъде аргументирано с обективни причини“, каза тя.

Срещата е част от националната информационна кампания, която цели да информира гражданите и бизнеса относно важните етапи и промени, свързани с прехода към единната европейска валута. Участниците проявиха интерес и към практическите аспекти на плащанията след въвеждането на еврото. През януари 2026 година ще бъдат възможни смесени плащания с двете валути, но рестото ще се връща само в една валута – по възможност евро, а при липса на достатъчно касова наличност – в левове. Вендинг машините ще работят единствено с евро, посочиха от КЗП. Христо Узунов заяви, че НАП е в пълна готовност за преминаването към новата валута.

"Системите ни са създадени така, че да гарантират бързо и точно обслужване. Разполагаме с близо 200 електронни услуги и призоваваме гражданите да продължат да ги използват активно“, каза той.

Узунов напомни, че НАП не работи с кешови плащания – всички разплащания се извършват по банков път или чрез терминали. От Агенцията разясниха и как ще се подават годишните данъчни декларации – те ще бъдат попълвани в левове за доходите от 2025 г., но ще се плащат в евро. През януари ще бъде възможно смесено плащане, но не и смесено ресто.

Банковите сметки на гражданите ще бъдат превалутирани автоматично и без такси. В рамките на шест месеца ще може да се обменя левова валута в евро без допълнителни разходи за потребителите.

Представителите на институциите призоваха гражданите и бизнеса да следят само официалните източници на информация, за да се избегнат фалшиви или подвеждащи твърдения, които създават излишно напрежение.


Още по темата: общо новини по темата: 1345
22.10.2025 »
22.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
19.10.2025 »
предишна страница [ 1/225 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Окончателно прибираме късите ръкави до следващата година
08:13 / 23.10.2025
Тройното убийство в Люляково: Оръжията още се издирват 
07:58 / 23.10.2025
Очаква ни топъл четвъртък
08:00 / 23.10.2025
Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат ...
21:18 / 22.10.2025
Добра промяна на един от пътищата за Гърция
20:37 / 22.10.2025
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по в...
20:32 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лига Европа сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: