|Цените в левове и евро ще се изписват двойно до август 2026 г., но плащанията ще са само в евро от февруари
На информационна среща с граждани в Поморие, представители на НАП и КЗП дадоха подробности за въвеждането на еврото. От НАП участва Христо Узунов, главен експерт в Дирекция "Комуникации“, а от КЗП – Кристина Касабова, главен инспектор от регионалната дирекция в Бургас.
Според Касабова една от най-честите заблуди сред гражданите е свързана с изписването на цените в левове и евро от началото на 2026 година. "Цените в двете валути ще се използват едновременно само през януари догодина. От 1 февруари разплащанията ще бъдат изцяло в евро, но двойното обозначаване на цените ще остане до 8 август 2026 година“, каза тя.
Тя подчерта, че няма законово изискване коя от двете парични единици да бъде изписана първа на етикетите. "Важно е левовата и евровата цена да бъдат с еднакъв цвят, шрифт и размер.“ КЗП продължава да извършва съвместни проверки с НАП за спекулативно повишаване на цените. "Следим веригата от производител до търговец. Увеличението на цените трябва да бъде аргументирано с обективни причини“, каза тя.
Срещата е част от националната информационна кампания, която цели да информира гражданите и бизнеса относно важните етапи и промени, свързани с прехода към единната европейска валута. Участниците проявиха интерес и към практическите аспекти на плащанията след въвеждането на еврото. През януари 2026 година ще бъдат възможни смесени плащания с двете валути, но рестото ще се връща само в една валута – по възможност евро, а при липса на достатъчно касова наличност – в левове. Вендинг машините ще работят единствено с евро, посочиха от КЗП. Христо Узунов заяви, че НАП е в пълна готовност за преминаването към новата валута.
"Системите ни са създадени така, че да гарантират бързо и точно обслужване. Разполагаме с близо 200 електронни услуги и призоваваме гражданите да продължат да ги използват активно“, каза той.
Узунов напомни, че НАП не работи с кешови плащания – всички разплащания се извършват по банков път или чрез терминали. От Агенцията разясниха и как ще се подават годишните данъчни декларации – те ще бъдат попълвани в левове за доходите от 2025 г., но ще се плащат в евро. През януари ще бъде възможно смесено плащане, но не и смесено ресто.
Банковите сметки на гражданите ще бъдат превалутирани автоматично и без такси. В рамките на шест месеца ще може да се обменя левова валута в евро без допълнителни разходи за потребителите.
Представителите на институциите призоваха гражданите и бизнеса да следят само официалните източници на информация, за да се избегнат фалшиви или подвеждащи твърдения, които създават излишно напрежение.
