Цените по Българското Черноморие този сезон буквално счупиха рекорди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:48 / 16.08.2025
© Фокус
Още преди влизането на България в еврозоната и може би се нямайки нищо общо с това, цените в голяма част от заведенията по българското Черноморие този сезон буквално счупиха рекорди. Въпреки заплахите от страна на властите, че ще следят за спекула и ще наказват, засега това няма особен ефект, увери се лично Money.bg, посещавайки както Южното, така и Северното Черноморие в разгара на сезона.

Грешка, може и донякъде да има общо с еврозоната. Един от мениджърите във варненски ресторант, с когото лично разговарях, ми сподели (off the record), че цените в заведението му за хранене това лято са с над 30% по-високи не толкова, заради инфлацията и увеличението на заплатите на сервитьорите, а за да не се налага да ги вдига след влизането на страната ни в еврозоната. Тогава "всичко щяло да поскъпне, но държавата щяла да глобява търговците ако вдигат цените." Затова поскъпване в аванс.

Официалните данни на НСИ, обявени на 15 август, показват, че през юли 2025 година месечната инфлация в България е 1,7%, а годишната инфлация за юли 2025-а спрямо юли 2024 година е 5,3%.

Цените в заведенията по морето са рекордно високи, пише money.bg. Нашата проверка показа, че за жалост по-скъпите цени в някои заведения често нямат нищо общо с качеството на ястията.

Едни от най-високите цени се наблюдават на плаж "Делфин", където порция миш-маш вече струва 18 лева, а калканът се сервира за 36 лева за 300 грама. За салата туристите плащат между 16 и 21 лева в зависимост от съставките.

Рекордьори по високи цени остават ресторантите в района на Морска гара във Варна, където средната сметка за човек достига 100 лева. Тук пържолите се таксуват на грамаж.

На този фон официалните данни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) показват какво е качеството на българския туристически продукт. Според статистиката на КЗП, най-често, получаваните жалби и сигнали касаят лошо обслужване, липса на персонал, лоши условия и качество на предоставяните услуги в места за настаняване и нарушения при продажба на чадъри и шезлонги на плажовете.

Цените за настаняване също са нагоре

В началото на август, покачването на цените за настаняване по българското Черноморие стига до 40% спрямо миналото лято, най-вече при хотелите от висок клас. Според данните на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

При хотелите от категория 3-5 "звезди", повишението на цените спрямо миналото лято е с 25-40%, докато при по-малките хотели и къщите за гости не е толкова голямо. Например, почивката на 4-членно семейство (двама възрастни, 1 дете под 12 години и 1 дете над 12 години) за една седмица престой "ол инклузив" в 4-звезден хотел в Обзор може да излезе 6000 лева.

Южното Черноморие е с още по-високи цени

По Южното ни Черноморие цените са скочили най-много. В село Синеморец, което Money.bg посети през юли, тараторът струва между 7 лева и 12, рибената чорба - 9 лева, а порция пиле с ориз се предлага за 13-15 лева. За 300 грама сафрид летуващите плащат около 17 лева. Коктейлите са със средна цена от 15 лева.

За сравнение, в Ахтопол цената на студената супа е 4,50 лева, рибената чорба е по 5,50 лева, а порция миш-маш струва 8 лева. В повечето заведения на първа линия скромен обяд за двама струва не по-малко от 60 лева. Ако се добави питие, салата и десерт, сметката лесно надхвърля 100 лева.

Ръстът на цените, както за настаняване, така и за хранене, доведоха до очакван отлив на български туристи от градовете и курортите на Черно море. След присъединяването на страната ни към Шенген ръстът на туристи в съседна Гърция е още по-голям, като очакванията са от следващото лято, когато се разплащаме в евро, да порасне още повече.

Впрочем, отдавна цените между курортите на Черно и Егейско море са сходни - както за настаняване, така и за хранене. Къде обаче услугата и отношението са по-качествени нека всеки реши сам за себе си. Едно обаче е сигурно - ако българските хотелиери и ресторантьори искат да привличат повече туристи през следващите години, ще трябва да предложат повече добавена стойност. Не само по-високи цени.


17.08.2025 Народът започна да се прибира от Гърция
17.08.2025 НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
17.08.2025 Ученик и негов роднина са открити мъртви, влезли в морето при червен флаг
17.08.2025 С 50% по-ниски добиви от мед очакват пчеларите тази година
17.08.2025 Опасно море през август! Мъртво течение потапя за секунди
17.08.2025 Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Aнонимен
преди 4 ч. и 33 мин.
0
 
 
А защо не проверите цените на магазинчета и барчета пред пловдивските болници,по-конкретно - пред болница " Пълмед"?!
Aнонимен
преди 6 ч. и 21 мин.
0
 
 
Щом сядат на тези цени значи носят на още. Както се казва. На сила никого не са карали да сяда. А и има меню. Виждаш не ти и ок и ставаш.
Aнонимен
на 16.08.2025 г.
+1
 
 
Цените не са "скъпи" а високи.Учете български език
Aнонимен
на 16.08.2025 г.
+1
 
 
ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ.КАТО ИМА ЛУДИ ДА ПЛАЩАТ ТАКА ЩЕ Е.
Aнонимен
на 16.08.2025 г.
+1
 
 
Днес в гр Бургас видях с кабрио за 250000 бяло 4 бр с банани от голяма верига за 1.99 лв голям кеф.пестеливо .
Aнонимен
на 16.08.2025 г.
+2
 
 
Че чий дирите там Като имаш пари,купи си вила с басейн,да е близо до морето и си гледай кефа
Aнонимен
на 16.08.2025 г.
0
 
 
За това хората бягат в Гърция,като ще е скъпо да е качествено!В хотела ни се чистене всекидневно в България не бил съм на доста места в България но няма такова нещо като чистене и дори оправяне на намачканите чаршафи всеки ден,то е през 2 дни,а някъде и дори седмица не е помитано говора за цени около 120 евро и ли 200 лв за нощувка.ТАКА ЧЕ ГЛЕДАЙТЕ СИ РАБОТАТА АЛЧНИЦИ РУМЪНЦИ,ЧЕХИ ,ПОЛЯЦИ,ГЕРМАНЦИ,АВСТРИЙЦИ, СЛОВЕНЦИ БЕШЕ ФУЛ В ГЪРЦИЯ,ТУК ВСЕ ПО МАЛКО И Е ФРАШ С ЦИГАНИ ПО НАЩО ЧЕРНОМОРИЕ!
+2
 
 
тези цени ме правят щаслив минавам смея се и подминавам
+2
 
 
Алчност. Един път обяд на заведение на плажа да се опарим, след това на сандвичи...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

