Към 10:00 ч. на 20 април 2026 г., при обработени 91.68% от секционните избирателни протоколи, официалните данни на ЦИК показват съществено разместване в челото на класирането и напрегната надпревара за второто място.

Според обобщените резултати, коалицията "Прогресивна България“ категорично води с 1 319 452 гласа, което представлява 44.691%.

Зад нея се оформя оспорвана битка между ПП–ДБ с 390 016 гласа (13.210%) и ГЕРБ–СДС с 395 549 гласа (13.398%).

Разликата между двете формации е минимална, което оставя под въпрос окончателното подреждане след пълното обработване на протоколите.

По-надолу в резултатите се нареждат: "Движение за права и свободи“ (ДПС) – 184 031 гласа (6.233%), с 19 мандата и "Възраждане“ – 128 535 гласа (4.354%), с 12 мандата

Формации на ръба на парламентарната бариера остават "Величие“, МЕЧ и "БСП – Обединена левица“, които засега не преминават 4-процентния праг, но са в непосредствена близост до него.