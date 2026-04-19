Централната избирателна комисия (ЦИК) е създала необходимата организация, за да протече изборният ден нормално. Това заяви председателят на комисията Камелия Нейкова по време на първия брифинг за деня, посветен на хода на вота до момента.

По думите ѝ в ЦИК постъпват множество сигнали, като значителна част от тях са неоснователни или се базират единствено на предположения.

"Призоваваме преди подаване на сигнали или жалби да се проверява дали има реално основание за това“, посочи Нейкова.

Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева съобщи, че са получени сигнали за по-късно отваряне на няколко избирателни секции в София и страната. Тя уточни, че проблемите са били своевременно отстранени и всички секции вече работят нормално.

"Изборният ден протича нормално, всички СИК работят“, увери Матева.

От ЦИК информираха още, че в предизборния ден са постъпили сигнали за проблеми при приемането на три машини за гласуване - свързани с повредени пломби и един случай на повреден куфар. Впоследствие е установено, че в един от случаите пломбата е била просто срязана с цел отваряне, без да има техническа неизправност.

По отношение на две машини, в Районните избирателни комисии във Варна и Ловеч - е установено счупване на капачето на отделението за флаш паметите. ЦИК е разпоредила с тези устройства да не се гласува, тъй като изискването е те да бъдат запечатани.

Освен това са постъпили и сигнали за разминавания в датата и часа на някои машини. Според Матева техническите екипи на "Сиела Норма“ са извършили необходимите настройки, след което устройствата са продължили да функционират нормално.