ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бутат хотели в Елените
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.
Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 154
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:25 / 23.10.2025
Призоваха имената на градовете в България да се изписват и на гла...
21:34 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:04 / 23.10.2025
Баклаян за златото: Няма актив, който да се движи толкова стремгл...
22:57 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
19:59 / 23.10.2025
Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващи...
19:34 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS