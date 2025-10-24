Бутат хотели в Елените

© Съставен е констативен акт за премахване на незаконните строежи по коритото на река Козлука и земните насипи в "Елените", община Несебър. Това стана ясно от сайта на Дирекцията за национален строителен контрол.



Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.



Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско".