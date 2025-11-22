Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна

© Употребата на наркотици сред средната класа във Великобритания финансира войната на Русия в Украйна и дори шпионска дейност на британска територия чрез глобална мрежа за пране на пари, предупреждават ръководители на правоохранителните органи на Острова, предава The ​​Times.



Властите са разкрли две огромни мрежи - Smart и TGR. Едната е толкова голяма, че е купила банка в Киргизстан, оперира в 28 градове във Великобритания, събирайки "мръсни“ пари от престъпници, които след това превръща в "чисти“ криптовалути.



През последните 12 месеца Националната агенция за борба с престъпността е арестувала 45 заподозрени в пране на пари и е конфискувала над 5 милиона лири в брой.



А миналата година разби мрежа, ръководена от очарователната сибирска милионерка Екатерина Жданова, която е прала пари за ирландския картел Кинаханс и за шпиони, спонсорирани от държавата.



Но заместник-директорът Сал Мелки заявява, че за първи път е станала ясна връзката между случайната употреба на наркотици и престъпната дейност на руската държава.



"Можем да проследим много ясна връзка между някой, който купува кокаин в петък вечер, и геополитическите събития, причиняващи страдания по целия свят“, коментира той.



Мелки обяснява, че парите, спечелени от наркодилъри и други престъпници, се прехвърлят нагоре по веригата, за да бъдат изпирани от мрежата, като лицата, занимаващи се с пране на пари, вземат част от тези печалби.



След това тези пари се използват за финансиране на руски разузнавателни проекти, военни операции и за подпомагане на организации, подкрепяни от държавата, да заобикалят санкциите.



Руското разузнаване е използвало мрежата на Жданова, наречена Smart, за да предоставя средства на група българи, базирани във Великобритания, които през март бяха осъдени за шпионска дейност, в рамките на която в продължение на три години са предавани тайни на Кремъл.



Групата, ръководена от мъж на име Орлин Русев, е получавала заповеди директно от Москва и е била управлявана от пансион в Грейт Ярмут, оборудван със сложна технология за наблюдение.



Smart и друга група, наречена TGR, ръководена от руския бизнесмен Георги Роси, бяха разбити от операция "Дестабилизирай“ миналата година, а Жданова в момента е в предварително задържане във Франция.



През август компания, свързана с Роси, наречена Altair Holding SA, е санкционирана във Великобритания, след като е установено, че притежава контролен дял от 75% в базираната в Киргизстан банка "Керемет“, която е била използвана за заобикаляне на санкции.



Архитектът на решения в компанията за борба с изпирането на пари Strise, Робин Лика, обяснява, че покупката на банката представлява нов модел за заобикаляне на санкции, при който "създаваш банка, вместо да използваш банка“.



Мрежата е внедрила своя финансова инфраструктура, за да даде на лицата, занимаващи се с изпиране на пари, пълен контрол върху създаването на данни и всички доклади, които биха могли да предизвикат защитни мерки, добавя той.



NCA и "Скотланд Ярд“ са извършили поредица от арести на куриери, които събират пари в брой от престъпници и ги транспортират от името на лица, занимаващи се с изпиране на пари.



Сред тях е и Георги Табатадзе, който е осъден на три години затвор за съучастие в изпирането на 2,2 милиона лири.



Табатадзе бе арестуван от служители на NCA през април 2024 г., а от колата и дома му са иззети над 750 000 лири в брой.



NCA е започнала да поставя плакати с предупреждения за други куриери на английски и руски език над тоалетните и сешоарите за ръце в бензиностанциите в цяла Великобритания.



"Милиони британци ще са видели тези съобщения на бензиностанциите, но бъдете сигурни, че те не са били предназначени за вас“, заявява Мелки.



"За лицата, занимаващи се с пране на пари, които са ги видели, изборът е прост: или да прекратят тази дейност, или да се подготвят да се изправят лице в лице с един от нашите служители и да се сблъскат с реалността на своите избори. Лесните пари водят до трудни времена.“



Валерий Попович и Виталий Луцак са осъдени през април на общо 13 години за пране на 6 милиона лири – като са се възползвали от войната между Русия и Украйна, за да изперат престъпните си печалби.



Двамата са използвали престъпни пари, за да закупят ванове и камиони във Великобритания, преди да ги продадат в Украйна, превръщайки печалбите в криптовалута.



Схемата е позволила на Попович да купи втори дом в Лондон на стойност 1 милион лири.