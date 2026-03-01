Много тежка нощ под непрекъснат ракетен обстрел – така описа ситуацията в Израел българката Рина Бакалов. Тя се включи на живо от Тел Авив, след като в страната беше обявено извънредно положение."Много тежка нощ. Вчера от 8 часа имаше през половин час ракети. И то бяха доста силни, доста мощно – много изпратени наведнъж“, разказа тя.По думите ѝ заради масирания обстрел се е стигнало и до пробив в системата за противоракетна отбрана "Железен купол“. "За съжаление имаше и пропуск на Железния купол. Една от ракетите имаше точно попадение в телавивски квартал със страшно много поражения на сгради, запалени кули и в крайна сметка една жертва – жена. Имаше над 45 ранени, потърсили помощ в болниците“, заяви пред NOVA Бакалов.Най-тежките моменти са били около 8:30 и 10:00 часа вечерта. "10 часа беше най-тежко. След това ставахме още няколко пъти, но беше малко по-спокойно. А сутринта от 6 часа – непрекъснато. За сега излязохме за първи път от бомбоубежищата преди 10 минути“, допълни тя.Според нея атаките не са ограничени само до един район. "Това, което мога да кажа, е, че из цялата страна се изпращат ракети от Иран. Най-вероятно може би най-много към Тел Авив, въпреки че има и към Йерусалим, има и към Хайфа, има и на юг – в градовете около Беер Шева. Но се прихваща всичко. Просто вчера, тъй като беше много голямо количество ракети изстреляни наведнъж, затова куполът пропусна и една не беше хваната“, обясни тя.По думите ѝ местните коментатори свързват ескалацията с разпространената информация за смъртта на върховния лидер на Иран. "Най-вероятно днес цял ден ще има такива атаки непрекъснато“, каза Бакалов.Очакванията ѝ са обстрелът да продължи, макар и с по-малък интензитет. "Предположението е, че няма да бъдат такива големи количества, защото може би няма да могат през деня, но по една, две, шест – когато имат възможност, за да поддържат огъня“, посочи тя.В Израел живее голяма българска общност, а контактът между сънародниците е постоянен. "Поддържаме със страшно много хора контакт – много приятели, близки, познати. Много хора ми се обаждат за съвет какво да правят“, разказа Бакалов.Към този момент обаче не се обсъжда евакуация. "Все още не мислим за никакви евакуации, а и не е възможно. Небето на Израел е затворено и не се знае въобще кога може да се осъществи такова нещо“, обясни тя.Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече. "Надяваме се това да бъде още няколко дни и след това нещата да се поуспокоят. Но, както казват всички – войната знаем само кога започва. Така че дано този път да приключи по-скоро“, завърши Рина Бакалов.