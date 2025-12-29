ЗАРЕЖДАНЕ...
|България получи 1,47 млрд. евро
Третото искане за плащане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано до този момент. Водещите мерки, отчетени с него, са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, обществени поръчки, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното управление и електронното здравеопазване и др.
Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. С него получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на 1,9 млрд. евро, което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ. С повече от три пъти нараснаха и разплатените средства към бенефициентите от началото на годината – от 1,5 млрд. на 4,5 млрд. лева. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.
