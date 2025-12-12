ЗАРЕЖДАНЕ...
България пак е на дъното в Европа
Най-голям брой автобуси и туристически автобуси на 1000 души е регистриран в Малта (4,6), следвана от Люксембург (4,0) и Естония (3,7). Най-ниските нива са регистрирани в Нидерландия (0,5), Германия (1,0) и Австрия (1,2).
Средно 5,1% от автобусния парк е бил обновен в ЕС през 2024 г. Процентът на обновяване представлява съотношението на първо регистрираните превозни средства към всички превозни средства, с изключение на употребяваните превозни средства.
В Люксембург са обновени 11,6% от автопарка, 9,6% в Нидерландия и 9,5% в Австрия. За разлика от това, само 0,7% от автопарка е обновен в България, 2,4% в Полша и 2,5% в Унгария.
Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.
Усилията за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони, оказаха положително въздействие върху дела на автобусите и туристическите автобуси с нулеви емисии сред всички новорегистрирани превозни средства. На ниво ЕС през 2024 г. този дял е бил по-висок, отколкото при новите леки автомобили (17,8% срещу 13,5%), което съответства на 6 746 новорегистрирани туристически автобуса с нулеви емисии.
