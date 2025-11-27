България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната

© България, Гърция и Кипър ще внесат съвместно предложение за придобиване на дронове и на системи за борба с безпилотни летателни апарати по инструмента на ЕС SAFE ("Мерки за сигурността на Европа"), съобщава гръцкият вестник Kathimerini, като се позовава на собствени източници.



Гърция, Кипър и България ще представят, според информация, съвместно предложение за безпилотни летателни апарати и системи за противодействие на тях (анти-дронове). По-конкретно, Атина и Никозия проявяват интерес към доставката и разработването на дронове от клас 1 (малки безпилотни), произведени по стандартите на НАТО.



Гръцката отбранителна промишленост е инвестирала значително в тази категория, като резултатите са особено впечатляващи, като се има предвид, че преди няколко години производството на подобни системи е било нулево. Много от гръцките дронове са представени на учението "Айсиос Ойонос“, което се е състояло на стрелбището в Александруполис, а дронове от тази категория се произвеждат и от военните заводи съгласно спецификациите на КЕТАК (Center for Research and Technological Development), който е пряко подчинен на ГЕЕТА. Гърция и Кипър подават съвместно предложение и за придобиване на комуникационен спътник с военни спецификации, с важно участие на местната отбранителна промишленост.



Що се отнася до системите за противодействие на безпилотни заплахи, освен Кипър, в "играта“ влиза и България. И двете страни проявяват интерес към анти-дрон системите "Кентавър“ и "Уперион“ на ЕАБ, които ще бъдат пуснати в масово производство за нуждите на Военноморските сили и Сухопътните войски. Става въпрос за изпитани системи, като "Кентавър“ вече има успехи в оперативна среда, като е потвърдено, че е свалил вражески безпилотни летателни апарати при използването му в Червено море.