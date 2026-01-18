ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин беше смъртоносно намушкан в Кипър
Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok.
При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.
Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.
29-годишният мъж остава в ареста осем дни.
