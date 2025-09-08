ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
Лентата, която товари багажа, е ударила самолета. Пилотът е казал, че не могат да излетят за София, разказаха за bTV пътници.
Самолетът е трябвало да излети в 15:55 ч. и да пристигне в 17:30 ч., сочи информацията във Flightradar.
"На таблото има надпис, че самолетът ще излети в 21:30 ч., но това не е потвърдено от компанията. Няма екипаж или представител на "Райънеър“, разказа българка.
По думите ѝ на пътниците са издадени ваучери за храна и вода.
Според информацията във Flightradar се предполага самолетът да излети в 21:15
|Още по темата:
|общо новини по темата: 777
|предишна страница [ 1/130 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Промени в пенсионните фондове
20:47 / 08.09.2025
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
20:38 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни и...
21:20 / 08.09.2025
Маноле и Крислово отбелязаха своите традиционни празници за Рожде...
18:45 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за к...
19:19 / 08.09.2025
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-го...
20:51 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS