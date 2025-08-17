ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брутален акт на вандализъм в центъра на Пазарджик
В същото време подчертаваме, че решението на Общински съвет – Пазарджик да върне на музея неговата изложбена зала представлява правилна и изключително значима мярка. В продължение на повече от три десетилетия това помещение бе лишено от първоначалното си предназначение и използвано за търговски цели. Сега една дългогодишна неправда е поправена – зала, създадена за култура и духовност, се завръща в своето истинско призвание.
Възстановяването на изложбеното пространство е от огромно значение. То ще позволи не само съхраняването, но и активното представяне на културното и историческо богатство на Пазарджик. В залата ще бъдат организирани постоянни и гостуващи изложби, ще бъде създаден кът за деца с иновативни образователни програми и ще бъде обособен туристически информационен център, който да подпомага развитието на Пазарджик като културна и туристическа дестинация. А това е ключова стъпка и към директна възможност да се промотира всичко, с което разполагаме като богатство в нашия град пред туристи, които да посещават града ни и да създават добавена стойност.
Решението на Общинския съвет има и ключова защитна роля – премахва се реална опасност за фондохранилищата на музея, където се съхраняват над 38 000 движими културни ценности. Досегашното функциониране на пицария с кухня в непосредствена близост до тях години наред създаваше сериозен риск за сигурността на безценни експонати.
Регионален исторически музей – Пазарджик изразява удовлетворение и признателност за проявената далновидност на местната власт. Считаме, че този акт е важен пример как общността и институциите могат да обединят усилия в защита на културното наследство. Убедени сме, че държавата и общината ще продължат да подкрепят развитието на музея като стратегически културен и туристически център, достъпен и полезен за всички граждани и гости на града.
