ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брутален акт на агресия над малко коте
На видео се вижда как момче взима коте и след това го хвърля жестоко в земята. По-късно става ясно, че животното е умряло, вследствие на силния удар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефката на КЗП: Това не е мярка, която цели да намали цените
17:09 / 29.08.2025
Машинист и шапката му са спасили пътниците на дерайлиралия влак к...
16:32 / 29.08.2025
87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следв...
16:12 / 29.08.2025
Шофьори: По-бързо и изгодно ще стигнем от един български град до ...
15:59 / 29.08.2025
Обсъждат нова такса при личния лекар: 4 евро за работещи и 2 евро...
15:19 / 29.08.2025
Весела Ножарова разказва за реката, която носи живот на града в Н...
15:43 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS