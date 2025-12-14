Божидар Божанов: Нямаме намерение да предлагаме правителство

© В навечерието на консултациите при президента и след оставката на кабинета "Желязков", от ПП-ДБ нямат намерение да предлагат правителство.



От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен, за да може нова финансова рамка да бъде приета от ново правителство, което да заложи своите политики. А преди очаквания предсрочен вот, от ПП-ДБ настояват и за промени в Изборния кодекс.



"Нещото, което със сигурност ще предложим, е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулации, които видяхме на последните избори. Не всички, разбира се, купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предложим", коментира съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.