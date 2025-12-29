ЗАРЕЖДАНЕ...
|Божанов за фиктивните хоспитализации: Контролът от пациентите ще спре схемата
Близо 4000 души са прекарвали част от времето си в игрални зали, докато са се водили настанени в болница, сочи анализ на НЗОК.
"Лятото писах на НЗОК да засичат данните за хоспитализации с данните за издадените болнични. От отговора не останах с впечатление, че се прави. Добре е, все пак, че са започнали отнякъде. Но това е само върхът на айсберга. Разрешенията за болнични легла също са част от голямата картина на източването на здравната каса'', написа още Божанов.
преди 23 мин.
