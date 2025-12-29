Божанов за фиктивните хоспитализации: Контролът от пациентите ще спре схемата

© Facebook Защо ГЕРБ и ДПС отказват от години да приемат нашето предложение за уведомления (чрез sms напр.) на пациентите при хоспитализация? Защото ще секне ето тази схема с фиктивните хоспитализиции: хиляди хоспитализирани са открити в регистъра на НАП, че по това време са били в казина. И то схемата ще спре чрез контрол от самите пациенти. Това написа в социалните мрежи съпреседателят на ''Да, България" Божидар Божанов след като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира за констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.



Близо 4000 души са прекарвали част от времето си в игрални зали, докато са се водили настанени в болница, сочи анализ на НЗОК.



"Лятото писах на НЗОК да засичат данните за хоспитализации с данните за издадените болнични. От отговора не останах с впечатление, че се прави. Добре е, все пак, че са започнали отнякъде. Но това е само върхът на айсберга. Разрешенията за болнични легла също са част от голямата картина на източването на здравната каса'', написа още Божанов.