ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Божанов: Мадуро безспорно е престъпник
"Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации – не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултатите след това в тяхната ЦИК“, заяви Божанов.
Според него легитимният президент на Венецуела е Едмундо Гонсалес, който е спечелил изборите през 2024 г. с над 60% от гласовете. Този резултат е бил признат от Европейски съюз и Съединени американски щати.
Божанов коментира и темата за законността на ареста на Мадуро, като подчертава, че в съвременния свят на realpolitik правните аргументи все по-често отстъпват пред логиката на силата.
"Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект'', посочи той.
По думите му основният фокус трябва да бъде върху политическите, а не върху юридическите последствия от подобни действия. Съпредседателят на "Да, България" открои нарастващия риск от нарушаване на държавния суверенитет от страни със силни армии и служби, често в разрез с международното право.
"Споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда", допълни той.
В този контекст Божанов настоя за обща, единна и значително по-засилена политика по сигурността на Европейския съюз. Според него България не трябва да заема пасивна позиция и да разчита на балансиране между различни геополитически сценарии.
Той подчертава, че следващото българско правителство трябва активно да участва в изграждането на по-силна Европа – с интегрирани армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс и кибер-индустрия, способни да действат координирано при необходимост.
"Това не означава отказ от националните елементи на сигурността, а много по-силното им интегриране“, уточни Божанов.
Депутатът предупреди, че в свят, в който "правото на силата“ става все по-определящо и пряко застрашава държави членки на ЕС, единственият устойчив път за България е по-силна и по-единна Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
BG-ALERT се задейства, затвориха цялата ски зона в наш курорт
15:58 / 04.01.2026
Промяна с времето на Бабинден
15:02 / 04.01.2026
Излезе прогнозата за първия работен ден за 2026 година
16:22 / 04.01.2026
НАП влезе в голяма търговска верига за бяла и черна техника
12:54 / 04.01.2026
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасен...
11:39 / 04.01.2026
Полицията в Пазарджик с удар
11:19 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS