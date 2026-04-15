Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за въвеждане на данъчни облекчения за фирмите, които инвестират в образованието, спорта и културното развитие на младите хора. На закриването на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори в Самоков той постави акцент върху необходимостта от държавна подкрепа за меценатството и науката, като се противопостави на идеята за повишаване на данъците или въвеждане на прогресивно облагане.

Борисов подчерта, че конкуренцията е водещият двигател за България и изрази несъгласие с политиката на натрупване на държавни дългове. "Не искам да водя партия, която взима заеми за пенсии и заплати, които след това да плащат децата ни“, заяви лидерът на ГЕРБ, като сравни финансовата дисциплина по време на неговото управление с настоящата ситуация, информира Plovdiv24.bg.

В речта си Борисов акцентира върху няколко ключови приоритета - 25% данъчно облекчение за нови технологии и признаване на разходи за инвестиции в детски спорт, математика и изкуства; защита на програмата за саниране като "най-добрата социална мярка“ при запазване на ниски данъчни ставки, отчет за направеното в сферата на роботизацията, изкуствения интелект и пътната мрежа от 2019 г. насам.

Лидерът на ГЕРБ коментира и отношенията в политическото пространство, като разграничи модела на своята партия от този на Унгария. По думите му България е изпреварила Унгария по доходи и усвояване на еврофондове, благодарение на ясната проевропейска ориентация. Той припомни също причините за конституционните промени, които по думите му са предотвратили превръщането на държавата в "монархия“ под еднолично управление.

Борисов подчерта, че партията е готова отново да поеме отговорност за управлението, залагайки на реда и работата като единствен път към устойчив растеж. Той завърши с метафората, че ГЕРБ е като асансьор, който народът вдига и сваля, но винаги на базата на доверие и реални резултати.