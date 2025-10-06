ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов отговори за публикация на WSJ
Автор: Илиана Пенова 18:44Коментари (0)761
Тръмп-младши не е предлагал никаква оферта. Попитах го "Оторизиран ли си от баща си да говорим по други теми?" и той каза - "не". Не съм предлагал "Лукойл" на американците. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналиста Николай Бареков по повод статия на The Wall Street Journal, в която се замесва името му.

В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменват слухове, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "поискал облекчаване на санкциите по американския закон ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".

"Поканиха ме, отидохме видяхме се. Не съм участвал във форумите. "Балкански поток" е проект одобрен от европейската комисия. В следващите дни като мине съветът на енергийните министри ще вземат решение. В рамките на 2-3 години това ще приключи с русия газ. Тогава тази най-голяма на балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят турците, какво парви Европа? Договарят за по15 години за втечнен американски газ. Ние трябва да намерим инвеститори, за да можем да газоснабяваме Европа", каза още Борисов.

"Не знам какъв скандал търсите тук при положение, че и днес са платени милион и 50 хиляди лева на "Боташ", добави Борисов.

Той заяви, че името на Делян Пеевски, не е споменавано - "няма контекст, в който да го спомена". Борисов разказва още, че Тръмп-младши го е запознал с приятелката си, били са на обяд, а Деница Желева е придружавала Борисов. 

"Президентът Доналд Тръмп не позволи България да бъде обиколена. Казах му, това сме направили вече работи, вече дава по 900 милиона лева на година печалба", разказва Борисов.


