ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борисов отговори за публикация на WSJ
В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменват слухове, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "поискал облекчаване на санкциите по американския закон ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".
"Поканиха ме, отидохме видяхме се. Не съм участвал във форумите. "Балкански поток" е проект одобрен от европейската комисия. В следващите дни като мине съветът на енергийните министри ще вземат решение. В рамките на 2-3 години това ще приключи с русия газ. Тогава тази най-голяма на балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят турците, какво парви Европа? Договарят за по15 години за втечнен американски газ. Ние трябва да намерим инвеститори, за да можем да газоснабяваме Европа", каза още Борисов.
"Не знам какъв скандал търсите тук при положение, че и днес са платени милион и 50 хиляди лева на "Боташ", добави Борисов.
Той заяви, че името на Делян Пеевски, не е споменавано - "няма контекст, в който да го спомена". Борисов разказва още, че Тръмп-младши го е запознал с приятелката си, били са на обяд, а Деница Желева е придружавала Борисов.
"Президентът Доналд Тръмп не позволи България да бъде обиколена. Казах му, това сме направили вече работи, вече дава по 900 милиона лева на година печалба", разказва Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 75
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на вла...
19:06 / 06.10.2025
АМ "Тракия" е блокирана
18:43 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:04 / 06.10.2025
Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската так...
16:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече...
15:05 / 06.10.2025
Проверки в Студентски град: Пишат актове на родителите на 32 деца...
14:45 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS