Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет за сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия изток.
По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.
"На днешния съвет ще изпратя Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия Изток", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.
От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Даскала1
преди 5 ч. и 7 мин.
Сега кой от двамата чий задник пази? Запрянов на Борисов, или Борисов на Запрянов. Май и двамата ще бъдат онодени.
Виктор1
преди 6 ч. и 0 мин.
Че ние във война ли сме?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.