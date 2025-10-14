ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов бесен: Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление
Автор: Марияна Стойчева 17:26Коментари (0)789
©
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство. 

Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след загубата на местните избори в Пазардежик. 

"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", каза още Борисов. 

"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още той. 

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на ПП-ДБ: 

"Изядоха те! Благодаря, Мирчев, не ни мисли, ще оцелеем. Вкарахте ни в сивия сектор по времето на Асен Василев. Изплашиха хората- търчат на живи връзки цяло ПП- ние в тази помия не участвахме". 

Борисов обясни и защо е нямало представителите на ГЕРБ в Пазарджик: 

"Томислав Дончев ме попита: Ние защо не сме там? Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Тия, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС- Нова Начало". Защо ние трябва да бъдем параван за всичко?


