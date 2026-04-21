След проведените предсрочни парламентарни избори ГЕРБ даде пресконференция. Бойко Борисов поздрави Румен Радев за категоричната победа и определи вота като резултат от "взаимни атаки“ между ГЕРБ и ПП-ДБ, които според него са отслабили позициите им. Борисов заяви, че няма да подава оставка и че е необходимо партията да бъде стабилизирана. Той допълни, че ГЕРБ няма да влиза в нови коалиции и ще остане "градивна опозиция“, предава Plovdiv24.bg.

Бойко Борисов поздрави Румен Радев за безапелационния резултат

"Поздравявам Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания. Остави ни от ГЕРБ и ПП-ДБ да се избием помежду си, да водим своята кампания, да се унижаваме взаимно. Това беше братоубийствена война. И накрая стана, както мъдрият народ казва: "двама се карат - третия печели", посочи Борисов.

По думите му, на хората им е писнало да слушат оправданията на партиите. "Включително и нашите", допълни той.

"Защо е мъдър народът? Защото сега имаме еднолично управление. Абсолютно еднолично. И всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат, без никой да му пречи. От нас не зависи. И от ПП-ДБ не зависи. И от "Възраждане" не зависи... А като се има предвид, че Радев си има и президент, има и Конституционен съд, това е абсолютна възможност добрите му идеи от програмата да станат реалност. Ние пожелаваме успех и добрите намерения да се сбъднат. Няма да се заяждаме", посочи Борисов.

Дружбата с ДПС и ПП-ДБ им е донесла отлив на избиратели и се закани повече да не влизат в никакви коалиции

"Радев много хитро се обяви срещу всички, за да махне и всички пасиви. Ние се опитахме да пазим коалиционна култура. Изводът е, че повече в коалиции няма да влизаме. Ето, сега има едноличен модел "Радев", с пълната власт и всичко, което иска, може да го направи. Ние ще бъдем градивна опозиция. Глас народен, глас Божи! Народът си избра вожд и той трябва да ги води. Ние от 20 години се занимаваме с това. Пожелавам на Радев след 20 години и той да може да е втори като нас", заключи Борисов.

На въпрос от медиите къде са сбъркали от партията и в частност той самият, Бойко Борисов бе откровен:

"Аз сбърках, партията се води от мен. Когато беше шести или седми вот на недоверие, не помня вече, аз изтеглих ГЕРБ от правителството и още тогава си казахме, че това управление за ГЕРБ е пагубно. Ако не бяхме излезли тогава, сега щяхме да сме още по-зле. Защото ГЕРБ не можаха да приемат, че не от мен зависи, а от Пеевски. Не можаха да го приемат! И тези 200 000 гласа ни напуснаха поради тази причина“.

"Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията. Лидерският въпрос при нас не стои", каза още Борисов.

Попитан дали признава, че е съществувал модел "Борисов-Пеевски", което беше обвинението на останалите партии, както и на протестиращите, лидерът на ГЕРБ отрече категорично: "Такъв модел няма! Сега има Радев-Копринков. Има такава връзка и ще я видите през времето. Това е нов модел. Аз обясних моите цели и мисля, че си заслужаваше. Еврозоната".

ГЕРБ трябва да запази своя десен и антикорупционен профил, трябва да бъдем партията, която да излъчва тези послания, заяви на пресконференцията и Живко Тодоров, член на Изпълнителната комисия на партията.

"В никакъв случай оттук нататък не трябва да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм, е вторият извод. Трябва да подкрепим моралните, истинските неща. Ако във времето сме се изкривили някъде, сме преосмислили своето поведение на база и на това, което видяхме. Третият извод е, че ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него", каза Тодоров.

Той благодари на всички избиратели, които са отишли до урните и са дали гласа си. Поздрави и институциите за това, че са свършили своята работа и са направили така, че да има честен вот. Подкрепяме борбата срещу купения вот, посочи Тодоров.

"Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция и ние ще я изпълняваме достойно", заяви и зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

"Това включва и курс на бюджетна консолидация, не можем да си позволим живот на кредити, които ще се плащат от нашите деца. Трябва да поставим три-четири неща пред скоби, без значение кой управлява - балансирана политика, безспорни приоритети по темата "образование". Не планираме да се заяждаме на дребно, което включва да подкрепяме всяка добра идея, когато има проблеми, ще ги посочваме", каза още Дончев.