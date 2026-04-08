Не знам дали това го касае партията на Румен Радев или не и колко ще го касае, но това, че в Брюксел и по Европа се говори как в България са нечестни изборите, как има хибридни атаки, "румънски модели" - всичко това, което в момента го въртят със страшна сила и то за партията на Радев - в никакъв случай не може да ни зарадва нас, защото негативът е за България. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и водач на листата в Пловдив в Обзор.

ФОКУС припомня, че лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев заподозря опит за "румънски сценарий“ на предстоящия вот през април. Коментарът на Радев идва на фона на новината, че България е поискала помощ от Европейския съюз за противодействие на евентуална руска намеса преди парламентарните избори.

"В една такава ситуация всеки, който загуби изборите, ще кажат: "Е, те не бяха честни, те са лъжливи, това е нелегитимно. Това да натопиш България в Брюксел, във Вашингтон е основното, приоритетът на тази либерална общност", заяви Борисов.

Той подчерта, че ГЕРБ многократно е преживявала подобни ситуации, но позицията на партията в Европейската народна партия и познанството на евродепутатите им с европейските институции правят така, че "техните приказки" не могат да минат. По думите му обаче сега има видим негатив и щета за България.

"Неприятно ми е, че така се пренасят вътрешните проблеми в Брюксел. Някой сега да не каже, че съм на страната на Радев, но аз ги мразя тези работи. Да излезеш чужбина, да пращаш писма чужбина, в нашите европейски семейства - а това го четат и в Щатите, и в Канада, навсякъде. Е, с последствия за държавата", каза още той.

По отношение на популярността на Радев Борисов коментира:

"От другата страна виждаме, че Радев имал 90 милиона гледания. При шест милиона държава - 90 милиона. Това е една цяла Германия и отгоре. Но като гледам колко нервно пише Радев във Facebook, значи е вярно, че са го засегнали много".

Лидерът на ГЕРБ коментира и казуса с народния представител Явор Божанков и отнената му шофьорска книжка.

"Как от всички, само Явор Божанков, който Асен Василев изгони от листите, точно него го хванаха до къщата му в родния му град, взеха му книжката и го унизиха. Нагласено", каза Борисов.