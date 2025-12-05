ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с Пеевски
"Всичко, което е вписано в Конституцията и което е в демократичните и правови принципи, може да се прави. Тази година милиарди влязоха в България, при положение че предишни години едно евро не беше влязло. Направихме два договора с “Райнметал“, така че нека да ги чуем", каза той относно внасянето на вота днес и заяви, че очаква мотивите на ПП-ДБ.
По думите му "мантрата Борисов – Пеевски трябва да изчезне", защото той е този който отговаря за ГЕРБ.
"Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с Пеевски", подчерта Борисов и обяви събирането и входиране на подписи за закриване на комисията "Сорос".
"Бих искал да се обърна към всички политици, всички депутати и лидери да намалят малко възбудата", апелира лидерът на ГЕРБ по повод острите реакции на председателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.
|Още по темата:
