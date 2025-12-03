ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Ако сега падне правителството, цените отиват в небесата!
Борисов предупреди:
"Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе".
"Те казват, че еврозоната е даденост, но тя е даденост, благодарение на ГЕРБ и това правителство и защото ние съумяхме да направим, така че да бъде предоговорен планът".
