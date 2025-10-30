ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставката на Антон Славчев като шеф на КПК
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев лично връчи папката за подписи на лидера на ГЕРБ.
От ПГ на ГЕРБ само Борисов подписа искането на ПП-ДБ, другите народни представители не положиха подписи.
"Фокус" припомня, че искането на ПП-ДБ за отстраняването на Славчев като шеф на КПК дойде след като бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов (ключов свидетел по делото за кмета на Варна Благомир Коцев) заяви, че е дал своите показания по делото под натиск на КПК.
