ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бойко Борисов каза кой ще спечели изборите
Автор: Марияна Стойчева 19:46Коментари (0)899
© Facebook
Нищо не е станало лесно. Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш. Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи. 

Лидерът на ГЕРБ се похвали с приемането на България в Шенген. 

"Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят", написа той. 

Борисов отбеляза, че това не е даденост. 

"Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините".


Още по темата: общо новини по темата: 95
10.01.2026 Румен Христов: С политически проект на Румен Радев трудно бихме намерили общ език
10.01.2026 Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени? 
10.01.2026 Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свършил добре работата 
10.01.2026 Мирчев: Връщаме мандата веднага
10.01.2026 Социолог: Очертава се кризисна година
09.01.2026 Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тир се обърна и затвори магистрала "Марица" край Хасково
19:18 / 10.01.2026
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:18 / 10.01.2026
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещан...
19:19 / 10.01.2026
До 15 см е снежната покривка по проходите в Смолянско
17:33 / 10.01.2026
Девойката, която спаси Богоявленския кръст край морето, е десеток...
16:35 / 10.01.2026
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свъ...
16:24 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Нови протести в Иран
Световна черна хроника
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: