|Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
"Хаосът ще бъде по- голям, омразата между партиите ще бъде по-голяма, няма политическа класа, с която да се разбереш, понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов.
"Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.
Борисов засегна темата за влизането на България в еврозоната.
"Благодаря на хората за еврозоната. Сега ще започнат ползите и "Продължаваме Промяната-Демократична България" искат да си ги препишат, но без нас нямаше как! Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас Щяхме още да се мъкне сред втората класа държави в Европейския съюз, ако не бяхме подали искане за конвергентен доклад", каза Борисов.
Той допълни, че България е в Шенгенското пространство, защото държавата е спряла нелегалната миграция.
"Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, - сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост", каза той.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че е говорил с всичките им партньори, включително и с Делян Пеевски, да ги подкрепят.
"От една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, Възраждане също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя".
