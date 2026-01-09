ИЗПРАТИ НОВИНА
Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
Автор: Марияна Стойчева 16:36
© Facebook
Ще вземем и ще върнем мандата. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция. Държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС в понеделник. 

"Хаосът ще бъде по- голям, омразата между партиите ще бъде по-голяма, няма политическа класа, с която да се разбереш, понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов.

"Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.  

Борисов засегна темата за влизането на България в еврозоната. 

"Благодаря на хората за еврозоната. Сега ще започнат ползите и "Продължаваме Промяната-Демократична България" искат да си ги препишат, но без нас нямаше как! Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас Щяхме още да се мъкне сред втората класа държави в Европейския съюз, ако не бяхме подали искане за конвергентен доклад", каза Борисов. 

Той допълни, че България е в Шенгенското пространство, защото държавата е спряла нелегалната миграция.

"Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, - сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост", каза той. 

Лидерът на ГЕРБ заяви, че е говорил с всичките им партньори, включително и с Делян Пеевски, да ги подкрепят.

"От една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, Възраждане също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя".



