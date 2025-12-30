ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната
По думите му са постигнали рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца.
"Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", допълни той.
