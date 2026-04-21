Ръководството на ГЕРБ дава пресконференция в момента по повод резултатите от предсрочните парламентарни избори. "Прогресивна България“ на Румен Радев е първа сила с 44,594%, втори и трети са съответно ГЕРБ-СДС с 13.387% и ПП-ДБ с 12.618%. ДПС и "Възраждане" са четвърти и пети.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Румен Радев

"Поздравявам Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания. Остави ни по-глупави нас от ГЕРБ и ПП-ДБ да се избием помежду си, да водим своята кампания, да се унижаваме взаимно. И накрая стана, както мъдрият народ е казал: двама се карат, третия печели".

"Ние свършихме много работа през последните години. Румъния и Унгария вече са зад нас по брутен вътрешен продукт, до 2030 ще настигнем и Гърция", обясни Борисов.

Пожелания за успех

"Сега имаме еднолично управление. Абсолютно еднолично. И всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат, без никой да му пречи. От нас не зависи. И от ПП-ДБ не зависи. И от "Възраждане" не зависи. А като се има предвид, че Радев си има и президент, има и Конституционен съд, това е абсолютна възможност добрите му идеи от програмата да станат реалност. Ние пожелаваме успех и добрите намерения да се сбъднат. Няма да се заяждаме", посочи Борисов.