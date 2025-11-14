ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: България днес трябва да получи дерогация!
Премиерът Росен Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерски съвет заради избора на особен управител на "Лукойл". На него ще се разбере кой е избран.
"Едно лице ще бъде. Желязков ще го обяви след съвета. Човекът, който е избран за особен управител на "Лукойл“, не е бил министър, но има достатъчно опит, какъвто е необходим, каза още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ коментира темата за повишаването на цените в синя и зелена зона в София.
"Отдавна съм се отказал да коментирам решенията на кмета Васил Терзиев. Защото "всяко решение, което внася, го внася не за да мине, а за да си намери оправдание. И ако не го бяха подкрепили, щеше да каже "те ГЕРБ не ме подкрепят“. Сега като го подкрепиха, чухте ли да каже "благодаря“ на групата, чухте ли го да отиде при групата и да каже, че иска да променя структура, да заличи главния архитект, за да може той да е и главен архитект. Няма такова нещо. И когато ме попитаха, казах на групата да подкрепят всичко. Резилът му е такъв, че не искам върху ГЕРБ да падне каквото и да било петно, че му пречим. Да подкрепят всичките му глупости", каза още той.
