Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните търговци
Автор: Веселка Иванова 17:04Коментари (0)165
©
Вече имаме зад гърба си първия пълен месец от въвеждането на еврото у нас. Това беше и най-трудният месец, тъй като в него функционираше двойното парично обращение. Това заяви в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители“.

 

По думите му в този период е имало множество сигнали за неразбирателства между търговци и потребители, основно свързани с рестото. "Но аз така и не чух за нито един случай, в който потребител да е получил грешно ресто. Поне при нас не са постъпвали такива сигнали, което всъщност е добра новина“, подчерта Николов. Споровете са били най-вече около това дали рестото да се връща в евро или в лева, но този етап вече е отминал.

"Остава единствено повишената чувствителност към цените. И тук също съм оптимист“, каза още той. Според него представители на различни браншови организации вече признават, че някои търговци са тествали нови, по-високи цени, но при липса на интерес от страна на клиентите, са готови да отговорят с промоции. "Точно в това вярвам и аз – че дори да е имало недобросъвестни търговци или спекуланти, пазарът ще ги вразуми. Това е неизбежно. Просто защото никой няма да отиде при фризьорка с 300% увеличение на цената“, посочи Николов.

Той беше категоричен, че подобни търговци сами ще загубят клиентите си. "Не санкцията от КЗП или НАП ще ги върне към коректност, а самите потребители, чрез своето поведение. Те ще накажат неразумните търговци“, допълни изпълнителният директор на "Активни потребители“.

 

"Затова съм убеден, че ние като потребители трябва да бъдем със самочувствието на съдник, а не на жертва, която плаща всяка цена, която ѝ покажат“, подчерта Николов.

Той обърна внимание и на едно голямо изключение на пазара – секторите с липсваща или слаба конкуренция. "Говорим за монополи, олигополи и подобни структури. Въвеждането на еврото може да освети именно такива сектори, където тези опити за повишаване на цените ще станат ясно видими“, заяви той.

По думите му през първите два месеца основната тежест по контрола са поели НАП и КЗП, но при установяване на монополни или олигополни практики, ще се наложи активната намеса на Комисията за защита на конкуренцията. "Ще разчитаме КЗК да започне производства и постепенно, във времето, да бъдат санкционирани подобни пазари и търговци“, допълни Николов.

 

Към момента преходът към еврото изглежда плавен, но остава и чисто психологическо предизвикателство. "Опитът на други държави показва, че хората се адаптират различно към новите цени. На някои са им нужни около шест месеца“, обясни той. До 8 август у нас ще продължи двойното обозначаване, което позволява на хората все още да мислят в лева. "След тази дата ще останат само цените в евро и е важно самите ние да се опитаме да превключим мисленето си навреме, за да не ни е по-трудно на 9 август“, посочи Николов.

 

Той предупреди и за още един психологически ефект – част от потребителите възприемат цените в евро като по-ниски, което може да доведе до свръхконсумация. "Това не бива да ни подвежда, защото след това парите свършват по-рано“, каза още той.

 

Според Николов опитът на другите държави показва, че около шестия месец повечето хора напълно спират да мислят в старата валута.

 

В заключение Богомил Николов даде и практичен съвет: "Плащането с дебитна карта е много евтино, защото няма комисионна. Хората, които досега са предпочитали кеш, могат да спестят от теглене на пари от банкомат, тъй като таксите вече са доста високи. Сега е много подходящ момент да се премине към плащане с карта.“


