Блъснаха млада жена в центъра на Казанлък

© presstv Млада жена е била блъсната от лек автомобил на пешеходна пътека на бул. "23 ПШП“ в самия център на Казанлък преди около половин час, съобщават очевидци. Ударът е предизвикан от "Мерцедес“ по средата на "зебрата“, докато жената преминавала. Автомобилът е пътувал от запад на изток, свидетелстват още присъствали на инцидента.



Пострадалата е откарана с линейка на Спешния център с оплаквания от болки в крака, съобщава сайтът presstv.



Ня място е и полицейски патрул.