|Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
"Отиваме на избори“, заяви президентът на страната Румен Радев в петък (16 януари) от президентството в София. Той говори, след като трета партия, "Алианс за права и свободи", отхвърли предложението му да сформира правителство, което бележи провала на последния от трите опита, необходими преди да може държавният глава да назначи служебен кабинет.
До тук се стигна, след като трите най-големи партии отказаха да поемат отговорността за сформиране на правителство след оставката на предишното правителство миналия месец на фона на широко разпространени протести.
