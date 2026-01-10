ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Блокират с лепило копчетата на банкомати
Вандалите атакуват конкретни копчета – тези за "Окей“, "Отказ“ и "Корекции“. Поправката и отстраняването на лепилото са скъпи, а докато траят ремонтите, жителите на квартала нямат достъп до средствата си.
"Това се случва за трети път в рамките на два месеца. Смениха клавиатурата преди месец и половина, чакахме доста дълго време“, разказва Милияна Петрова, управител на магазин в близост. Тя допълва, че проблемът е сериозен за пенсионерите, които масово разчитат на банкомата в района.
Освен банкоматите, потърпевши са и магазини, чиито патрони на бравите също биват заливани с лепило. Идентифицирането на извършителите е трудно. Камерите на банкоматите имат ограничен обхват, а допълнително поставените камери от търговците не могат да бъдат насочени към клавиатурите на устройствата, тъй като това е противозаконно.
Жителите на "Бузлуджа“ съобщават и за други набези – рязане и осакатяване на дървета в местните паркове без видима причина. Хората предполагат, че става въпрос за едни и същи извършители и определят проявите като "хлапашка история“. Въпреки трудностите, някои клиенти все пак успяват с усилия да изтеглят банкноти в евро от устройствата, които все още функционират частично.
От полицията във Велико Търново заявиха, че до момента няма подадени официални сигнали за залепените банкомати, съобщава Нова телевизия. МВР обаче се е самосезирало по публикации в социалните мрежи и в момента се извършва проверка по случаите. Местните жители се надяват на по-строг контрол, тъй като вандалските прояви в квартала зачестяват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Девойката, която спаси Богоявленския кръст край морето, е десеток...
16:35 / 10.01.2026
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свъ...
16:24 / 10.01.2026
БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща сто...
16:21 / 10.01.2026
БСП взе решение: Ще проведе конгрес в началото на февруари
15:48 / 10.01.2026
Синоптиците познаха на 100%
15:42 / 10.01.2026
Вълна от коментари, след като жена спаси Светия кръст в Ахтопол
14:36 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS