Блокирано движение към ГКПП "Илинден" заради протест на гръцки фермери
Автор: Теодора Патронова 13:35Коментари (0)175
©
Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден" – Ексохи поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите изчакват на място.


Още по темата: общо новини по темата: 5
14.12.2025 Възстановиха движението за тирове на ГКПП "Кулата – Промахон"
14.12.2025 Заради протестите на гръцките фермери: Близо 30 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
14.12.2025 Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13.12.2025 Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
08.12.2025 Гръцките фермери засилват блокадите 






