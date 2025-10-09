ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 55 хиляди българи получават намалена пенсия
Това е популярна възможност сред новите пенсионери и броят на използващите я расте. За първите шест месеца на тази година по тази линия са се пенсионирали 3974 души. Спрямо миналата година броят им е нараснал с близо 10% (тогава за полугодието са били 3623 души).
6362 души пък са чакали чак до 67-годишна възраст, за да се пенсионират, защото нямат достатъчно стаж, пише "Сега". Това е чл. 68, ал. 3 на КСО - единственият, по който се изисква действителен, а не осигурителен стаж при достъпа до пенсия. Изискването е той да е поне 15 г., но под действителен стаж вече се разбират твърде много периоди, благодарение на Делян Пеевски и усилията му да уреди с български пенсии изселници в Турция без достатъчно стаж в България. Репресираните например могат да си откупят до 3 г. Тук се наблюдава намаление спрямо същия период на 2024 г., когато използвалите този текст от КСО са били 6517 души.
Общо 10 336 души са се пенсионирали през първата половина на годината с неизпълнени условия за пенсиониране, които за тази година са 62 г. 4 м. възраст за жените и 64 г. 8 м. за мъжете при 36 г. 8 м. стаж за жените и 39 г. 8 м. за мъжете. Това обаче са само хората, които се пенсионират с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, а хиляди други използват други видове пенсии като социални и инвалидни, за да получават предсрочно пенсия. На този фон хората с новоотпуснати пенсии при пълни условия за стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 и 2) бледнеят - 12 370 души, въпреки че това би следвало да е най-универсалният начин за пенсиониране.
От началото на годината до края на юни са отпуснати общо 23 767 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като от тях 749 са на хора от сектор "Сигурност". За същия период са отпуснати 20 289 лични инвалидни пенсии - твърде близко до броя на класическите пенсии.
Средният основен размер на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване към 30 юни е 650,33 лв. На пенсията за осигурителен стаж и възраст е 887,06 лв. В сектор "Сигурност" средната лична пенсия е 1673,90 лв. При новоотпуснатите обаче размерите са по-високи, защото и осигурителният доход е по-висок. При инвалидните средният основен размер на личната пенсия за 2024 г. е 676,40 лв., при тези за осигурителен стаж и възраст - 940,04 лв., а при сектор "Сигурност" - 1925,14 лв. Данните са за 2024 г., защото първоначалното отпускане на пенсиите на минимален размер води до занижаване на средния размер, обясняват от НОИ. Така реалните средни размери на новоотпуснатите през 2025 г. пенсии ще бъдат публикувани догодина.
