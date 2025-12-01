Благомир Коцев влезе в Община Варна

© Кметът на Варна, Благомир Коцев се върна на работното си място след 142 дни в ареста. Точно в 8:30 часа, той дойде сам и пеш до сградата на общината, където бе посрещнат от екипа си.



Сред първите поздравили Коцев бяха неговите заместници Павел Попов и Снежана Апостолова.



Първото нещо, което кметът каза, че ще направи е да проведе традиционната оперативка със своя екип. "Искам да видя всички, директори на дирекции, заместник-кметове. Очаквам да ми докладват какво се е случило, да видя най-спешните теми, с които да се ангажираме.", каза Коцев и подчерта, че е време да се преосмисли диалога в общината, който до момента не е добър. "С голяма част от партиите в общинския съвет влизахме в полемики, които смятам, че не трябва да влизаме повече, за да може Варна да върви напред гладко", заяви кметът на морската столица.



На входа на сградата на Община Варна, Благомир Коцев се ръкува с екипа си, а първите му думи към заместниците му бяха да: "Да започваме работа!".