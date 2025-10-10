ИЗПРАТИ НОВИНА
Благомир Коцев остава в ареста 
Автор: Елиза Дечева 21:24
©
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, предаде репортер на ,,Фокус". Това реши Софийския градски съд.

Съдът счита, че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение като се позовава на свидетелски показания. Съдът не намира, че има забавяне по делото. Заседанието беше насрочено за 15:30 ч. и впоследствие отсрочено за 19:00 ч., защото адвокат Николай Владимиров, защитникът на Коцев, пътуваше от Варна и не можеше да стигне на време. 

Защита на Благомир Коцев поиска по лека мярка за неотклонение "парична гаранция". Като аргументи Владимиров посочи показанията на бившият зам.-кмет на Варна Диян Иванов и напомни:

“Този достоверно свидетел разказва методите на действие на КПК въз основа, на които са дадени тези показания. Заплахи, че ако не даде правилните показания, автоматично ще стане обвиняем, принуда да назове конкретни лица като Асен Василев, разпитът е взет в късните часове на нощта без присъствието на адвокат".

Владимиров посочи като аргумент и твърденията на Пламенка Димитрова, което дело започна въз основа на нейните твърдения. Като втора точка адвокатът посочи и вчерашното решение на Апелативен съд – София, който постанови мярка "домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание. Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

Владимиров определи мярката за неотклонение като ,,неадекватна".

Прокуратурата предостави Том с 46 страници с нови доказателства, които съдържат 3 разпита и експертиза на телефон. Прокурорът по делото Ангел Кънев заяви, че свидетел със скрита самоличност е разпитан по делото срещу варненския кмет.

"Разпитан е защитен свидетел, чиято самоличност предпочита да остави в неизвестност, защото се страхува за живота си от Коцев. За първи път защитеният дава конкрентика за корупционни схеми", заяви Кънев.

По разказ на прокурора Свидетелят със скрита самоличност е бил разпитан в четвъртък в 14:30 часа, малко след като стана известно решението на Апелативния съд. Кънев след това се обоснова на показанията на свидетелите Ивелин и Николай Иванов и чужденец, инвеститор, който казал, че през есента на 2024-а е провел срещи, твърди Кънев. Той бил подал книжа, без пороци. Но му било казано че само срещу 20 хил. лева за всеки подробен устройствен план(ПУП) само тогава книжата ще бъдат придвижени. Този свидетел се срещал с близки на Коцев.

Иванови сочат същата схема, обясняват че само Коцев щял да им издаде разрешителните след съответните суми. В отговор на разказа на прокурора адвокатът на Коцев заяви, че защитеният свидетел е бил разпитан вчера “по спешност".

“Този свидетел заявява, че е бил приел подкупа, но не казва, че е бил заплашван в показанията си". Също така Владимиров подчерта, че показанията защитеният свидетел е дал показанията пред КПК срещу Иванови, а не срещу Коцев. А преди съдът да се оттегли на тайно съвещание, самият Благомир Коцев заяви:

"И до ден днешен не мога да разбера защо съм в затвора. Стоя на позицията си, че съм абсолютно невинен. Смятам, че това са лъжи, лъжесвидетелствания, от хора, свързани със стария кмет. Абсурдно е внушението на прокуратурата - преди да вляза в Община Варна 20 години вирееше корупция. Аз вземам мерки срещу това и хората, които не са доволни, всъщност са недоволни, че нещата не стават по втория начин".

По повод забавените разрешителни, кметът на Варна посочи за пример ситуацията на ,,Черноморието":

"Като гледам Елените, си мисля колко правилно сме постъпили ние". Коцев категорично заяви, че разрешителните не стигат до него, защото е делегирал правата на длъжностни лица, а до неговия кабинет достигат само големите проекти.


