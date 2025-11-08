ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29
© NOVA
Плащаме много скъпо за грешките на нашите политици. Така бизнесменът Любомир Дачев коментира решението на НС за "Лукойл".

"На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така", коментира пред NOVA бизнесменът.

"Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да "влеят" пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо", каза Дачев.

"Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици", коментира бизнесменът.

"В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света", казва Дачев.

Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.

"През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала", коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък "дивидент".

"Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци", каза бизнесменът.







Aнонимен
преди 19 мин.
0
 
 
Фактите. В България плоски данъци. В Източния блок прогресивно данъчно облагане. Къде са всички страни от източна Европа сега и къде е България - на дъното!
