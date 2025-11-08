ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
"На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така", коментира пред NOVA бизнесменът.
"Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да "влеят" пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо", каза Дачев.
"Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици", коментира бизнесменът.
"В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света", казва Дачев.
Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.
"През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала", коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък "дивидент".
"Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци", каза бизнесменът.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
08:34 / 08.11.2025
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яд...
08:35 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS