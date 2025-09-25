Бизнесмен катастрофира с мотора си в Слънчев бряг и загина на място

© Фейсбук Мотоциклетист е загинал на място при самостоятелна катастрофа в Слънчев бряг. Инцидентът е станал вчера около 03:20 часа на алеята пред хотел "Хризантема“.



От ОДМВР – Бургас съобщиха, че до ПТП-то се е стигнало поради движение с несъобразена скорост при излизане от ляв завой от страна на мотоциклет "Хонда“, управляван от 44-годишен несебърлия.



По случая е образувано досъдебно производство. Днес стана ясно и кой е загиналият. Това е бизнесменът от Несебър Цанко Гамов.