ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бизнесмен: Служителите ми ще вземат със 100 лв. по-малко, обедняването е гарантирано
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19Коментари (0)517
©
Предложеният Бюджет 2026 според Светлин Наков, съосновател на "СофтУни“, поставя България в ситуация, която той определя като "гарантирана инфлационна спирала“.

"Заложените промени, които са покачване на данъка върху дивидентите, увеличаване на осигурителната вноска за пенсии и по-висок максимален осигурителен доход, ще доведат не просто до краткосрочни затруднения, а до дългосрочно обедняване", обясни Наков пред телевизия Bloomberg TV.

Бюджетът за 2026 г., който предстои да бъде гласуван на първо четене, предвижда 3% дефицит и възможност държавата да поеме нов дълг от 10,5 млрд. евро. Тази сума надхвърля необходимото за покриване на дефицита, което според Наков показва, че държавата се насочва към сериозно задлъжняване, без ясна визия за ефективност.

"В следващите години всички ще обедняваме. Това е гарантирано. Повишаването на осигурителната тежест директно ще намали нетните доходи на служителите"

Той очаква, че от януари служителите му ще получават между 50 и 100 лв. по-малко, освен ако не бъдат компенсирани изкуствено от работодателя. А това, според него, е симптом за по-дълбок проблем – че бизнесът все по-често трябва да "компенсира“ държавните решения.

Наков е критичен към начина, по който се управляват държавните разходи. Според него парите се взимат от продуктивния частен сектор, за да се наливат в неефективни държавни структури, особено в силовите ведомства. Той говори пряко за "мафиотщина“, за система, която не просто не помага, а вече открито пречи на предприемачите.

В резултат на това Наков очаква две тенденции: преминаване на част от коректния бизнес към сивия сектор или миграция към други държави. "Когато опре ножът до кокъла, българинът се адаптира“, казва той. "Или ще прави шмекерии, или ще бяга.“

Критиката му към държавната политика се разпростира и върху образованието. Въпреки увеличения бюджет, той не вижда реален прогрес в подготовката на учениците. Според него системата е нефункционална, учителската професия в много населени места се превръща в убежище за хора, които търсят сигурност без отговорност, а липсата на диференцирано заплащане задълбочава проблема. Решението според него е по-малко държавна намеса и повече поле за частния сектор.

Темата за изкуствения интелект е една от малкото, в които Наков вижда позитивна перспектива. AI вече автоматизира огромен диапазон от дейности – от маркетинг и финанси до софтуерно инженерство и обслужване на клиенти. Той очаква, че това няма веднага да доведе до масова безработица, но джуниър позициите постепенно ще намаляват. В училищата предизвикателството е да се научат учениците да използват AI разумно – като инструмент, а не като заместител на собственото мислене.

Общата картина, която Наков очертава, е на страна, в която бизнесът не само се бори с конкуренцията и световните тенденции, а все повече и с решенията на собствената държава. Според него това е фундаменталната разлика – че вече не става дума за непреднамерени грешки, а за целенасочени действия, които притискат частния сектор.


Още по темата: общо новини по темата: 181
24.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Премахват безмитния праг за малки пратки заради евтините китайски...
08:44 / 24.11.2025
Отменени полети от София заради стачка в чужбина
08:48 / 24.11.2025
Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува с...
08:12 / 24.11.2025
Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
07:50 / 24.11.2025
НИМХ пусна пълната прогноза за времето до края на седмицата
07:49 / 24.11.2025
Страшен тътен над морски курорт в България
07:59 / 24.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: