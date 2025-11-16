ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: Хората от реалната икономика ще плащат повече, за да получават с 600 лева по-високи заплати служителите в МВР и съдебната система
"Това е последно предупреждение към управляващите. Оттеглянето ни от тристранния съвет показва, че нещата са счупени. Този бюджет е проинфлационен, разточителен и руши това, което работи в системата“, заяви Велев пред телезия Еuronews.
По думите му, вместо да стимулира производителността, правителството изсипва пари в "нереформирани системи“, като за целта взема нови заеми.
Велев остро критикува увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което според него ще намали нетния доход на работещите в частния сектор с около 60 лева месечно.
"Хората от реалната икономика ще плащат повече, за да получават с 600 лева по-високи заплати служителите в МВР и съдебната система. Това превръща България в полицейска държава с най-скъпото правосъдие в Европа“, допълни той.
Според Велев разходите за сигурност, отбрана и администрация са на нива, които надхвърлят възможностите на икономиката.
"В частния сектор заплатите зависят от производителността. Държавата ги вдига с кредити, което води до дългов капан. До 2028 г. външният дълг ще се удвои и ще достигне близо 100 милиарда лева, а лихвите по него ще тройно нараснат“, предупреди той.
