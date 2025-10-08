ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработва
"Ние имаме най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработваме. В резултат половината работници и служители получават минимална заплата, въпреки че сред тях има и по-квалифицирани, и по-работливи хора, които имат добър принос“, обясни Велев.
По думите му, това създава несправедливост и демотивира работещите да повишават квалификацията и трудовия си принос.
"Тези, които имат по-висока квалификация, получават същото като тези, които нямат образование или трудови навици. Това всъщност представлява грабеж – възнагражденията на хората, които не ги изработват, се вземат от труда на по-квалифицираните служители“, допълни председателят на АИКБ.
Според Велев сегашната политика не само създава демотивация, но и подклажда инфлацията.
"В секторите с ниска добавена стойност няма откъде да се вземат тези пари, освен чрез повишаване на цените на стоките и услугите. Така се обяснява хроничната висока инфлация, която наблюдаваме през последните години“, заяви той.
Той посочи, че за последните три години минималната работна заплата у нас е нараснала с 55%, докато ръстът на производителността е едва 5% – тоест 11 пъти по-малко.
"Това е грешна и вредна формула, резултат от популистки политики на управляващите и синдикатите“, категоричен бе Велев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 606
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:26 / 08.10.2025
Лимитът на ваучерите за храна може да се увеличи
12:18 / 08.10.2025
Голямата промяна идва, електронната идентичност ще засегне живота...
11:31 / 08.10.2025
Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
11:17 / 08.10.2025
Икономист: Купил си имот за 100 хил. евро, сега струва 200 хил. е...
11:49 / 08.10.2025
НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
11:46 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS