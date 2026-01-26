Безобразие: 26,40 лева за два чая и едно кафе

© Threads Жена сподели възмущението си от цените в ски курорт близо до Пловдив. В социалната мрежа Threads тя е качила касова бележка от Пампорово.



"4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания, които са там.



Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня - Цермат с над 300 км писти, там цените са по-ниски.



В Швейцария в Zermatt - кафе 3,50 евро на пистата, в Червиня Италия - 1,50 евро. Какво им става на нашите хора тук!", възмущава се тя.



Публикацията й достигна до близо 30 хиляди души и получи над 300 коментара. В голяма част от тях хората разказват преживяванията си от различни заведения в различни краища на България.



Масовото им усещането е, че цените са са покачили.



Пловдивчанин допълва, че кафето в барче в Стария град започва от 2 евро, а чай започва от 4 евро. "И пак влизат хората да купуват".