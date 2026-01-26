ИЗПРАТИ НОВИНА
Безобразие: 26,40 лева за два чая и едно кафе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (1)2787
© Threads
Жена сподели възмущението си от цените в ски курорт близо до Пловдив. В социалната мрежа Threads тя е качила касова бележка от Пампорово.

"4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания, които са там.

Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня - Цермат с над 300 км писти, там цените са по-ниски.

В Швейцария в Zermatt - кафе 3,50 евро на пистата, в Червиня Италия - 1,50 евро. Какво им става на нашите хора тук!", възмущава се тя. 

Публикацията й достигна до близо 30 хиляди души и получи над 300 коментара. В голяма част от тях хората разказват преживяванията си от различни заведения в различни краища на България. 

Масовото им усещането е, че цените са са покачили.

Пловдивчанин допълва, че кафето в барче в Стария град започва от 2 евро, а чай започва от 4 евро. "И пак влизат хората да купуват".







Миналата година чая беше 4 евро, да качили са се цените, но не само тези. Ски картата е с 3.5 евро приблизително по-скъпа. Като цяло и качеството на услугите е трагедия , така че в чужбина е по - добре. Жалко у дома имаме уникални природни даденисти, но пуста му алчност.
Статистика: