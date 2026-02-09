ИЗПРАТИ НОВИНА
Безлов: Раните са удобни за собствена ръка. Няма чужда ДНК по телата. Тримата са се самоубили
Автор: ИА Фокус 19:44
©
Случаят "Петрохан", който разследващите определиха като "такъв без аналог", продължава да буди въпроси, а основните версии зад откриването на общо шест трупа са убийство и самоубийство. Тихомир Безлов, който е старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, направи анализ пред NOVA NEWS.

Безлов коментира първата група от трима души, намерени край "Петрохан", като посочи, че огнестрелните наранявания показват самоубийство. "Раните са удобни за собствена ръка. Няма чужда ДНК по телата. Тримата са се самоубили“, посочи той като уточни, че разговорите между жертвите, състоянието на хижата и анализът на иззетите оръжия също подкрепят тази версия.                                    

По думите му вътрешните камери в къщата са унищожени, докато записите от външните са запазени. "Може би не са планирали действията си достатъчно добре, за да унищожат всичко. Начинът, по който е оставена сградата, показва същото“, посочи старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията.

Безлов коментира и потенциалната мотивация на групата. "Разследващите споменаха, че са били обезкуражени от хора, с които са работили. Имаме различни хипотези, но SMS-ът, който изтече, вероятно е капката, която е преляла чашата - писмо за сбогуване“, констатира той и отбеляза, че за останалите три тела под Околчица все още няма официален коментар, а фокусът на разследването е върху първата група.

Анализаторът обърна внимание и на намерените предмети, свързани с медитация и окултни практики, но подчерта, че не може да се правят заключения за религиозна секта. "Това са елементи от ежедневното им обучение, част от практиките им, но не означава задължително религиозен мотив“, смята той.

Тихомир Безлов посочи, че въпреки наличните доказателства и версии, много детайли остават неясни.


