ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бензинът и дизелът поевтиняха
През последния уикенд редица вериги и самостоятелни играчи намалиха цените на скъпите горива. Например средната цена на високооктановия бензин до четвъртък-петък беше 2,90-2,92 лв. за литър, а от петък струва вече 2,88 лв.
През миналата седмица нямаше почти никакви промени в котировките на петрола на световните пазари и причините за поевтиняването трябва да се търсят на вътрешния пазар, пише "24 часа". Най-вероятната причина е, че тези горива са били надценени през предходните два месеца и заради по-слабо търсене търговците са се видели принудени да им смъкнат малко цените.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 784
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е ...
08:05 / 22.12.2025
Нешка Робева: Сбогом, Бояне. Сбогом, приятелю. Обещах да дойда. Н...
08:01 / 22.12.2025
Българи с прекрасни имена празнуват днес
08:04 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS