© Фейсбук виж галерията Интересна снимка беше публикувана във Фейсбук. В групата "Забелязано в София" - Георги Трайков публикува две снимки на бележка. Тя е оставена под чистачката на черно БМВ, което е паркирано в София.



На бележка пише: “May the force be with you" (Нека силата бъде с теб) от майстор Йода.



Това е девизът, с който рицарите джедаи в "Междузвездни войни" си пожелават успех в начинанията. Йода (на английски: Yoda) е измислен персонаж и един от главните герои във вселената на филмовата космическа сага.



Подобно на много имена в "Междузвездни войни", името "Йода“ се предполага, че идва от древен език етимологично - в случая вероятно от санскрит "йодда“ (воинът) или от иврит "йодея“ (този, който знае).



Коментарите под снимката са в шеговит тон. Ето част от тях:



"Човек да не си остави бебето Йода на слънце...", пише Христо Христов



Евгени Христов пък смята, че това е типична шега.



"Тежък криндж!", добавя Leon Nebel



Какво означава криндж?



Най-близо до значението на думата "криндж" е думата "неловко". Други подходящи думи са "гаф" и "изцепка". Тийнейджърите употребяват думата "криндж", когато гледат нещо, което поражда у тях възмущение, смях и едновременно с това съжаление към заснетия.