Бавачката извадила едно от близначетата от пожара, но било вече късно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (0)862
Маргарита, детегледачката на двете деца близнаци, сподели пред bTV ужаса от трагичния инцидент в село Липница, при който двете дечица загинаха.

"Аз бях с децата, станахме, отидох да взимам дърва и когато се върнах всичко беше пламнало. Това стана за един миг. Опитахме се да спасим децата, аз и тези двете жени. Успяхме да изкараме само едното и после жената ми каза, че е мъртво. Върнах се за второто, не можах да го спася“, разказва Маргарита.

По време на инцидента децата са били оставени с детегледачката. Родителите им са разделени – бащата и бабата работят в чужбина, а дядото е бил в съседна лятна къща и не е разбрал за пожара, докато огънят не се е разгорял. Освен загиналите близнаци, бащата има още три деца от други две жени.

Първоначалните данни сочат, че пожарът е възникнал заради тлеещи сажди в комина, което е предизвикало запалването на покрива. Разследването на точните причини продължава, а пожарникарите все още са на място, за да изгасят тлеещите огнища.







