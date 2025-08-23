Бащата на Сияна: В мислите и делата си съм със семейството на Христина и Марти

© Мили хора, българи. Християни, мюсюлмани, евреи – всички вярващи. Пиша ви с молба и надежда. Така започва публикацията си бащата на 12-годишната Сияна, Николай Попов, "Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса:



Вчера бях заедно със семейството на Христина и Марти – добри, отрудени хора. В мислите и делата си съм с тях. Разбирам и усещам болката им по-добре от всеки друг.







Молете се за това семейство – дали в църква, джамия или синагога.



Бог е един, макар с много имена. Има сила, която движи този свят. Как я наричаме и в какво вярваме няма значение.







Всички сме българи, независимо от религия, раса или произход. Всички сме хора.



Мило мое дете, където и да си, помогни на тези добри хора. Те се нуждаят от добрина.



Помогни, Господи, на Христина и Марти да се върнат към живота.



Амин!